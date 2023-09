Difesa: Usa, test di lancio di un missile intercontinentale Minuteman III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno effettuato un test di lancio di un missile intercontinentale Minuteman III, dalla base militare di North Vandenberg, in California. Stando alle informazioni diffuse dal Pentagono, il missile è stato lanciato verso un obiettivo nelle Isole Marshall, a circa settemila chilometri di distanza, alle ore 23:47 locali di ieri (le 5:47 di questa mattina in Italia), raggiungendo il bersaglio alle ore 5:47 locali di stamane (le 11:47 della mattina italiana). Il test è stato annunciato già ieri dal portavoce del Pentagono, Pat Ryder, che durante un briefing con la stampa ha precisato che l’operazione è stata programmata tempo fa e “non ha nulla a che vedere con gli avvenimenti che accadono nel mondo”. (Was)