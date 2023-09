Albania-Kosovo: Begaj riceve Osmani, sosteniamo aspirazioni euroatlantiche di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Albania, Bajram Begaj, ha ricevuto oggi l’omologa del Kosovo, Vjosa Osmani, in visita istituzionale a Tirana, e le ha ribadito il “forte sostegno alle aspirazioni euroatlantiche di Pristina”. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Durante una conferenza stampa congiunta al termine dell’incontro, Begaj ha spiegato di aver espresso all’omologa la sua fiducia in una “rapida conclusione” del processo di liberalizzazione dei visti da parte dell’Ue per i cittadini kosovari. Inoltre il presidente albanese ha affermato che Tirana “sostiene fortemente l’istituzionalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Nato”. “È un diritto legittimo e sovrano del Kosovo trasformare le proprie forze di sicurezza in forze armate”, ha osservato Begaj, ribadendo di appoggiare le istanze di Pristina “ovunque, in ogni forum regionale e internazionale”. (segue) (Alt)