Albania-Kosovo: Begaj riceve Osmani, sosteniamo aspirazioni euroatlantiche di Pristina (2)

- Come rende noto “Ata”, nel corso del colloquio i due presidenti hanno concordato di rafforzare il partenariato strategico in tutti i settori. “Ho sottolineato che le nostre relazioni dovrebbero essere sempre buone e che dovremmo essere guidati dall’interesse nazionale, approfondendo la cooperazione a tutti i livelli”, ha detto Begaj. “Oggi il Kosovo rappresenta il secondo mercato più importante per le esportazioni albanesi di beni e servizi”, ha aggiunto il capo dello Stato albanese. Per quanto riguarda il processo di riconoscimento del Kosovo da parte della comunità internazionale, Begaj ha affermato che con il mantenimento dell'Albania di un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell’Onu fino alla fine dell’anno, così come la partecipazione al dibattito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la questione rimarrà in primo piano. “Nessuno può mettere in discussione l’integrità territoriale e la sovranità del Kosovo”, ha aggiunto il presidente albanese, sottolineando di aver “apprezzato le recenti misure adottate dal governo di Pristina per allentare le tensioni nel Paese”. (Alt)