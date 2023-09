Speciale infrastrutture: Salvini, prendere provvedimenti per baby gang, giusto abbassare età imputabilità minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio dei ministri, domani, “spero ci sia un provvedimento a proposito di baby gang e di delinquenza minorile che aumenti la sicurezza, i controlli e le sanzioni”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102.5 sul tema della delinquenza giovanile. “Da papà, abbassare l’età per essere imputabili dai 16 anni in giù è assolutamente utile, perché un 14enne già oggi è capace di intendere e di volere, e se sbaglia deve pagare”, ha concluso. (Rin)