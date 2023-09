Milano: Griguolo su assemblea Trasporto Pubblico Locale, evitato aumento tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi all'assemblea del TPL "siamo riusciti non solo a evitare l'aumento delle tariffe ma abbiamo salvaguardato i piccoli Comuni, che come da noi auspicato non dovranno farsi carico di alcun costo aggiuntivo. Stupisce e dispiace, invece, che Regione Lombardia abbia votato a favore dell'aumento delle tariffe, e che, soprattutto, si voglia sottrarre alla decisione presa a maggioranza, e non voglia dunque contribuire per la propria quota a coprire le risorse". Lo dice in una nota Marco Griguolo, consigliere delegato alla mobilità della Città metropolitana di Milano (Com)