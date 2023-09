Trasporti: Boccalini (Taxiblu), valutaremo i lavori in corso a Milano con la ripresa delle attività e delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cosa che "abbiamo visto succedere spesso negli ultimi in questa città è quella legata alla riqualificazione di quartieri e strade con progetti sicuramente interessanti e oggettivamente anche belli. Almeno sulla carta e nei render. Poi però le idee dei progetti si scontrano spesso con una realtà dove poco o niente migliora, oltre forse all’estetica". Lo dice Emilio Boccalini vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande radiotaxi di Milano. "In ordine di tempo - prosegue Boccalini - basta vedere Corso Buenos Aires come si sta trasformando in queste settimane. Certo non tutto è ancora ultimato ma i primi 'capolavori' già si vedono". "Quello che lascia perplessi, in questa che è una tra le più importanti vie commerciali, è che oltre al fatto che ormai lo spazio per la circolazione dei mezzi si sia ridotta a una piccola corsia per senso di marcia, è che non il parcheggio ma anche la sola fermata breve siano diventati pressoché impossibili", aggiunge Boccalini. "Vedremo a lavori ultimati", chiosa in una nota il vice presidente di TaxiBlu. (Com)