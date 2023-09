Energia: Arrigoni (Gse), nel 2021 il fotovoltaico ha evitato 12 milioni di tonnellate di CO2 equivalente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2021 gli impianti fotovoltaici hanno evitato l’immissione di 12 milioni di tonnellate di CO2 equivalente”. Lo ha detto Paolo Arrigoni, Presidente del Gestore Servizi Energetici, in audizione alla Commissione Ambiente, nell’ambito della indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. Arrigoni ha aggiunto che questi 12 milioni fanno parte dei complessivi 55 milioni di tonnellate di CO2 equivalente che non sono stati immessi nell’atmosfera grazie a tutte le tecnologie da fonti rinnovabili elettriche. (Rin)