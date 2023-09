Roma: parco pubblico intitolato a Ole Kirk Kristiansen, fondatore della Lego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un parco di Roma è stato oggi ufficialmente intitolato a Ole Kirk Kristiansen, fondatore del Gruppo Lego, l'azienda danese produttrice di giocattoli fondata nel 1932 e conosciuta in tutto il mondo per i suoi mattoncini. Alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica nell'area di via della Riserva Grande, nel Municipio XIV, hanno partecipato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, il general manager di Lego Italia, Marco Capone, e il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta. Si tratta della prima intitolazione di un'area pubblica al fondatore del Gruppo Lego al di fuori della Danimarca, un'intitolazione che è stata richiesta da varie associazioni italiane di appassionati (Adults Fan Of Lego) e che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Consultiva di Toponomastica. (segue) (Com)