Roma: parco pubblico intitolato a Ole Kirk Kristiansen, fondatore della Lego (2)

- "Intitolare un'area della nostra città, dove proprio i bambini possono andare a divertirsi e giocare, al fondatore della Lego, i cui mattoncini sono passati nelle mani di tutti, grandi e piccoli, vuole essere un modo per celebrare la fantasia e la creatività che ne hanno contraddistinto l'attività e per rendere omaggio alla sua filosofia, che è all'origine dello stesso nome Lego, parola composta unendo due parole danesi leg (gioca) e godt (bene); un modo per esprimere lo scopo cui mirava – ha dichiarato l'assessore Gotor – E quello di giocare bene, sviluppando manualità, stimolando ingegno e fantasia e affinando la capacità di concentrazione, è un obiettivo da perseguire ora più che mai, in un'epoca in cui i nostri figli sono portati, fin dalla più tenera età, a essere spettatori passivi di immagini e contenuti. E chissà che quest'area non possa diventare luogo di incontro e di amichevole confronto tra i tanti appassionati dei mattoncini Lego della città di Roma", ha concluso. (segue) (Com)