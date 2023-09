Roma: parco pubblico intitolato a Ole Kirk Kristiansen, fondatore della Lego (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto orgoglioso di essere qui per inaugurare il parco dedicato al fondatore del Gruppo Lego, Ole Kirk Kristiansen. Da sempre, la nostra azienda, mette al centro del proprio impegno i bambini e le bambine di tutto il mondo, affinché crescano all'insegna della creatività. Il nostro obiettivo è quello di continuare a portare gioia e divertimento attraverso un'esperienza di gioco inclusiva, senza etichette, discriminazioni o confini. Ed è proprio quello che ci auguriamo di vedere in questo parco: famiglie, amici, bambini, giovani, anziani, che insieme vivano momenti di condivisione sentendosi parte di una comunità. Roma è sempre stata votata alla socialità e siamo onorati che, da oggi, in questa realtà, ci sia anche il nostro amato mattoncino" ha commentato Marco Capone, general manager Lego Italia. (segue) (Com)