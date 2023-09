Piemonte: Banchieri (Confesercenti), rinvio blocco Euro 5 minimo indispensabile ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio del blocco degli Euro5 diesel è il minimo indispensabile, ma non basta. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente di Confesercenti Piemonte Giancarlo Banchieri. "La scadenza è ormai vicina e imprese e cittadini hanno bisogno di certezze. Nelle interlocuzioni che abbiamo avuto in questi giorni a livello sia politico sia tecnico è venuta l’assicurazione che il decreto del governo ci sarà - ha continuato Banchieri -. È ciò che abbiamo chiesto da tempo insieme ad aiuti per la sostituzione dei mezzi: aiuti che dovranno essere ben più cospicui delle mancette che si stanno prefigurando. Categorie come ambulanti e agenti di commercio, per la cui attività il mezzo è indispensabile, non possono farcela da sole in un momento di crisi come questo. Per non parlare delle famiglie. Inoltre, è importante che i sostegni siano di facile e immediato ottenimento, altrimenti rischiano di rimanere inutilizzati: non si può immaginare di cambiare oggi il proprio mezzo e ricevere il denaro magari fra un anno, dopo aver riempito chili di moduli incomprensibili. (segue) (Rpi)