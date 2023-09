Roma: traffico scorrevole a piazza Pia, ma problemi con la sosta in doppia fila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i cantieri giubilari a Roma e il traffico appare ancora abbastanza scorrevole nella zona tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. Problemi stamattina però si sono verificati a causa di taxi e auto Ncc ferme in doppia fila, nelle vicinanze dell'ospedale Santo Spirito. Alcune ambulanze faticavano a passare sul lungotevere in Sassia. Le ripercussioni del cantiere sul traffico, poi, non sono mancate in corrispondenza della Galleria Pasa, dove questa mattina si sono registrati rallentamenti e code. Proprio per alleggerire gli ingorghi che si creano in zona Vaticano, soprattutto tra via San Pio X, ponte Vittorio Emanuele II e lungotevere in Sassia, oltre al dispiegamento di agenti di polizia locale nei punti più critici e la riorganizzazione delle alternanze semaforiche, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sta valutato anche l'ipotesi di aprire temporaneamente al traffico via della Conciliazione. "È un'ipotesi che ho già sottoposto e che va esaminata sotto tanti profili, tra cui la sicurezza, perché non è soltanto nelle nostre disponibilità". (Rer)