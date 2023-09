Niger: lo Stato islamico attacca diversi villaggi nella regione di Tillaberi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un documento di 104 pagine gli esperti osservano che l’espansione jihadista nella regione è stata favorita anche dallo stallo nell’attuazione dell’accordo di pace di Algeri, intesa conclusa nel 2015 dall’allora governo civile del Mali con i principali gruppi armati del Paese. Per l’Onu gli attacchi prolungati contro le comunità hanno offerto sia allo Stato islamico che ad al Qaeda la possibilità di “ricostruire lo scenario del 2012", anno in cui un colpo di Stato guidato dal generale Amadou Sanogo depose l’ex presidente Amadou Toumani Touré ed in cui i fondamentalisti del gruppo Ansar Dine presero il controllo del nord del Paese insieme ai ribelli tuareg dell’allora Movimento di liberazione nazionale dell’Azawad (Mnla). L’intervento francese permise allora la cacciata dei ribelli, ma negli anni l’insurrezione jihadista ha conquistato via via nuovi territori nel nord, mantenendo viva l’ostilità nei confronti di uno Stato centrale sempre più indebolito. Nella fluida ricomposizione degli equilibri che caratterizza il contesto maliano, dopo il ritiro delle forze internazionali ed il doppio colpo di Stato del 2020 e 2021, lo Jnim sta approfittando del nuovo indebolimento del governo centrale posizionandosi come l’unico attore in grado di proteggere i cittadini dagli attacchi dell’Isgs. Un contesto esplosivo non solo per i rischi di sicurezza, ma anche per la centralità che il Mali riveste nella rete del narcotraffico dell’Africa occidentale e tra i Paesi costieri del Golfo di Guinea e del Nordafrica, com’è vero che - ricordano gli esperti Onu - molti dei principali trafficanti attivi in quest’area hanno base a Bamako. (Res)