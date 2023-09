Università: Bevilacqua (M5s), scandalo quiz Medicina venduti in anticipo, interrogazione a Bernini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina in un approfondimento del giornalista Andrea Ossino pubblicato su 'la Repubblica', viene descritto quello che viene definito 'lo scandalo più grande che abbia mai colpito il sistema del numero chiuso'. Nel pezzo si parla del ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per presunte violazioni del bando e dei quiz della prima edizione dei Tolc-Med e Tolc-Vet". Lo afferma la senatrice M5s, Dolores Bevilacqua. "Secondo la ricostruzione 'qualcuno ha pagato migliaia di euro per iscriversi a un corso di preparazione che permetteva di conoscere in anticipo le domande del test. Ad altri è invece bastato trovare il gruppo giusto su Telegram e versare appena 20 euro per superare l'esame di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria'. Sono inoltre citate alcune affermazioni degli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, dello studio Leone-Fell & C. di Palermo, che ha presentato il ricorso. In particolare gli avvocati parlano di 'inadeguatezza dei controlli da parte del Cisia'. È urgente - evidenzia la senatrice - una risposta celere e approfondita da parte del ministero dell'Università. Per questo motivo oggi ho depositato una interrogazione rivolta alla ministra Bernini, mi aspetto una risposta approfondita per comprendere quali misure abbia intrapreso al fine di garantire la correttezza delle prove, sia per quanto concerne quelle già sostenute, sia per quelle da sostenersi in futuro". (Rin)