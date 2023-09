Serbia-Italia: ambasciatore Gori visita Parco scientifico e tecnologico di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha visitato oggi il Parco scientifico e tecnologico (Stp) di Belgrado, dove è stato ricevuto dalla direttrice Gordana Danilovic Grkovic, che ha illustrato le attività e i programmi dell'Stp, e dal direttore dell'Innovation fund, Ivan Rakonjac. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica, secondo cui gli incontri hanno consentito di discutere dei futuri progetti di cooperazione scientifica tra i due Paesi e dell'organizzazione dell'Innovation Forum Italia-Serbia, in programma a dicembre a Belgrado. "L'Stp di Belgrado è un centro d'eccellenza, che conferma le ampie prospettive di crescita della Serbia nel campo dell'innovazione tecnologica. Un settore che ha visto le esportazioni serbe aumentare del 41 per cento nei primi sei mesi del 2023 e a cui l'Italia guarda con grande interesse alla luce delle opportunità offerte dalla sinergia tra il settore scientifico e quello dell'imprenditoria", ha dichiarato l’ambasciatore. "L'Italia punta a giocare un ruolo di primo piano nel campo dell'innovazione tecnologica in Serbia, sfruttando al massimo le potenzialità previste dal MoU su Ricerca e innovazione siglato a marzo scorso e le nuove opportunità che si apriranno con l'Innovation Forum in programma a dicembre", ha aggiunto Gori. (Seb)