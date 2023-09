Stellantis: Urso, piano di lavoro sta per essere definito per garantire produzione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di lavoro con Stellantis “sta per essere definito, sul quale nascerà un piano Stellantis che impegnerà l’azienda a rivedere il piano internazionale per garantire la produzione e quindi l’occupazione nel nostro Paese, con un monitoraggio continuo che coinvolgerà Regioni e sindacati”. Lo ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative per una rapida definizione di un accordo quadro per il rilancio della produzione di auto in Italia, la riconversione ecologica e la garanzia occupazionale negli impianti del gruppo Stellantis e della filiera della componentistica. “Negli ultimi 20 anni la produzione delle auto in Italia è crollata. Abbiamo dovuto recuperare a una situazione di latitanza del governo e abbiamo instaurato un rapporto con Stellantis, con cui ci confrontiamo continuamente”, ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: “Non è vero che Stellantis ha disertato gli incontri”. “Questo confronto sta andando bene e prevede un’inversione di tendenza, ovvero che l’aumento della produzione dei veicoli in Italia sia garantito”. (Rin)