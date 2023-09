Napoli: arcivescovo, impegnatevi tutti, città ha bisogno di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impegnatevi, Napoli ha bisogno di giustizia, speranza. Ha bisogno di essere cambiata. Se qualcuno un tempo ha detto scappate, io vi dico restate e seminate". Sono le parole di don Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, durante l'omelia ai funerali di Giovanbattista Cutolo. "Mettete da parte diffidenza e rassegnazione. Le lacrime della sua famiglia ci aiutano a pulire i nostri occhi offuscati e ci aiutano a vedere che la parte sana è di gran lunga più ampia di quella malata ed è ora che si faccia vedere", ha aggiunto. "Perché è successo? Vorrei darvi una risposta ma devo essere onesto. Non so perché si muore in modo assurdo e senza motivo", ha proseguito il sacerdote sottolineando come "nessun adulto di questa città può dirsi assolto". (Ren)