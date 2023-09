Sahel: Del Re (Ue), recenti turbolenze dimostrano importanza gestione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le turbolenze nel Sahel, anche le più recenti, dimostrano l'importanza di meccanismi di collaborazione per la gestione congiunta delle frontiere tra la Libia e i Paesi del Sahel. Lo ha detto Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel, che proprio oggi ha preso parte ai lavori della “One Desert Iniative“, il progetto regionale pensato dall’Unione europea per coordinare gli sforzi di cooperazione transfrontaliera nella delicata area del Sahel e che coinvolge in prima linea Burkina Faso, Ciad, Libia, Mali, Mauritania e Niger. “One Desert si inserisce perfettamente in questo percorso e l'Unione Europea continuerà a indirizzare ogni possibile sforzo per la sua riuscita”, ha detto Del Re. (segue) (Res)