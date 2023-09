Sahel: Del Re (Ue), recenti turbolenze dimostrano importanza gestione frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata sotto la spinta del Coordinamento regionale dell’Ue per il Sahel (Racc) e della missione Ue di assistenza alle frontiere in Libia (Eubam), l’iniziativa ha visto ieri l’intervento da remoto del vicepresidente libico Moussa al Kuni, rappresentante della regione sud-occidentale libica del Fezzan. “In un momento così difficile per il Sahel, l’Unione europea deve moltiplicare i suoi sforzi sia in termini di diplomazia che di sostegno tecnico”, ha detto l’esponente del Consiglio presidenziale libico, l’istituzione tripartita titolare della funzione di “capi di Stato” (e quindi anche di comandante supremo delle Forze armate) in Libia. “Questa riunione testimonia la volontà dei paesi della regione di sanare le spaccature in seno al Sahel”, ha osservato Kuni. (segue) (Res)