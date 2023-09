Sahel: Del Re (Ue), recenti turbolenze dimostrano importanza gestione frontiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Natalina Cea, l’italiana classe 1956 da due anni alla guida la missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare la cooperazione integrata tra i Paesi del Sahel. “La cooperazione transfrontaliera che vogliamo creare non riguarda solo gli interventi di controllo e securitari, ma anche misure di sostegno alle popolazioni che vivono nella aree di confine, attraverso un coinvolgimento diretto delle comunità locali, dei giovani e delle donne”, ha detto la direttrice di Eubam. “One Desert” è stata la frase utilizzata dal vice presidente libico Kuni per ricordare che una volta il deserto del Sahara era unico, senza limitazioni nazionali e territorio di scambi e convivenza civile. La prima riunione dell’iniziativa si è tenuta a Nouakchott, in Mauritania il 10 e 11 maggio. (Res)