Camera: domani audizione esperti su rappresentanza di interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 7 settembre, alle ore 14.15, la commissione Affari costituzionali, in materia di attività di rappresentanza di interessi svolge l'audizione di Fulvio Pastore, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (in videoconferenza); di Federica Fabrizzi, professoressa associata di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma; di Laura Lorello, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo (in videoconferenza). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)