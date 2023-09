Brasile: Lula in partenza per l'India per partecipare al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, partirà domani pomeriggio, 7 settembre, alla volta dell'India, dove parteciperà, a Nuova Delhi, al 18mo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20, gruppo che riunisce 19 tra le principali economie del mondo più l'Unione europea. L'evento, che si terrà il 9 e 10 settembre, sarà storico per il Brasile, poiché il Paese riceverà per la prima volta la presidenza di turno. Il mandato brasiliano alla presidenza del G20 durerà dal 1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024. In quanto Paese che occupa la presidenza, il Brasile sarà responsabile dell'organizzazione del prossimo vertice, previsto per novembre 2024, a Rio de Janeiro. (segue) (Brb)