Governo: Cdm domani alle 12:30, a odg anche dl su Sud e contrasto criminalità minorile

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani, 7 settembre, alle ore 12:30 a palazzo Chigi. All’ordine del giorno del Cdm: un decreto legge con Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese; un decreto legge con misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile; un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2021/557, che modifica il regolamento (Ue) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19; un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e modifica dei regolamenti (Ue) n. 1095/2010, (Ue) n. 648/2012, (Ue) n. 600/2014, (Ue) n. 806/2014 e (Ue) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2007/36/Ce, 2014/59/Ue e (Ue) 2017/1132. (segue) (Rin)