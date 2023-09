Governo: Cdm domani alle 12:30, a odg anche dl su Sud e contrasto criminalità minorile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo del Cdm anche un decreto legislativo per il recepimento della raccomandazione Cers/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l’attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (Ue) n. 2021/168; un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento; un decreto del presidente del Consiglio sul regolamento di organizzazione del ministero delle Imprese e del made in Italy; un decreto del presidente del Consiglio sul regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del ministro delle Imprese e del made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance; un decreto del presidente del Consiglio sul regolamento di organizzazione del ministero della Salute; un decreto del presidente del Consiglio sul regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del ministro della Salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance; leggi regionali; varie ed eventuali. (Rin)