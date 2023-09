Imprese: Speri SpA prosegue la crescita con l'acquisizione di quote di controllo di Geodes srl, società specializzata nella geotecnica in sotterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'engineering romana Speri SpA, fondata nel 1974 da Giuseppe Lupoi e oggi guidata dalla seconda generazione, Giorgio Lupoi Ceo e Alessio e Francesco nel CdA, ha acquisito quote di controllo della Geodes srl, società specializzata nella geotecnica in sotterraneo. Questa scelta, in linea con il piano strategico di Speri, rafforza la proposizione al mercato quale player unico, in grado di offrire tutte le competenze necessarie allo sviluppo delle infrastrutture. L'ingegnere Luisella Vai continuerà a guidare la Geodes, in qualità di Amministratore Delegato e sarà affiancata dall'ingegner Luciano Serra, Presidente, con l'obiettivo di consolidarne il ruolo quale polo di alta professionalità e ampliarne il raggio d'azione in campo nazionale e internazionale. "Per far fronte a sfide sempre più complesse - spiega Giorgio Lupoi, Ceo di Speri e Presidente di Oice, l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria e architettura aderente a Confindustria – abbiamo scelto di affiancare alla crescita interna anche una crescita "esterna" con un modello di partnership che tenda a valorizzare le grandi competenze tecniche presenti nel nostro Paese. L'ingegnere Luisella Vai e la Geodes sono un riferimento per le opere in sotterraneo e credono, come noi, nell'importanza di un approccio professionale e appassionato all'ingegneria e nella necessità di una integrazione delle competenze per poter essere di supporto agli ambiziosi progetti del nostro Paese e dei nostri clienti". "L'ingresso di Speri SpA nella nostra società - spiega Luisella Vai, Ceo di Geodes – rappresenta un importante passo per lo sviluppo tecnico ed economico della Geodes volto anche a rafforzare le competenze del gruppo Speri nell'ambito delle opere sotterranee e della meccanica delle rocce. Lo spirito che anima il lavoro in Speri è lo stesso che anima la Geodes e questo comune senso di intendere la professione che ci accomuna è la base per una proficua collaborazione". (Com)