Sicurezza: siglato protocollo di intesa tra comune di Lodi e Guardia di Finanza per tutela pnrr

- In data odierna è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il Comune di Lodi e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, finalizzato a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa al corretto impiego delle risorse pubbliche destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). L’intesa protocollare, firmata dal Sindaco, Dott. Andrea Furegato, e dal Comandante Provinciale, Col. Sergio Demichelis, è volta alla prevenzione e al contrasto, nel quadro delle rispettive prerogative istituzionali, delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle straordinarie misure di sostegno previste dal P.N.R.R. e dal correlato Fondo Complementare, attraverso modalità condivise di coordinamento e cooperazione idonee ad intercettare eventuali casi di frode o altri illeciti. Il fulcro operativo della collaborazione prevede che il Comune comunichi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza informazioni e notizie qualificate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo. L’accordo di collaborazione ha validità fino al completamento del P.N.R.R. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. (Com)