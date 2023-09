Mobilità: Urso, necessario aumento licenze, semplificazioni per Comuni per rilascio aggiuntive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento delle licenze dei taxi è necessario, in vista dell’aumento dei flussi internazionali in Italia. Lo ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative volte a superare le criticità registrate nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento al rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio taxi. Nell’ultimo decreto “abbiamo previsto tre norme. La prima disciplina le licenze temporanee, che potranno essere dati dai Comuni per 12 mesi, prorogabili per un altro anno. La seconda è la guida sostitutiva, completamente sburocratizzata: sarà sufficiente una semplice una comunicazione al Comune. La terza misura riguarda l'accelerazione e semplificazione delle procedure per concorsi straordinari per il rilascio di licenze aggiuntive, fino al 20 per cento in più rispetto a quelli esistenti. I Comuni hanno un solo obbligo: comunicare all'Autorità dei trasporti, che deve rispondere entro 15 giorni”. “Ci saranno anche incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Taxi avranno un ecobonus raddoppiato per migliorare il clima e l'aria nei nostri Comuni”, ha aggiunto. (Rin)