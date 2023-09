Ucraina: Shmyhal a colloquio con Blinken, al centro cooperazione con imprese Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha discusso con il segretario di Stato Usa Antony Blinken il rafforzamento della cooperazione con le imprese statunitensi. E' quanto ha affermato lo stesso Shmyhal su Telegram, ringraziando Blinken per la sua visita a Kiev e per gli sforzi nell'approfondire la collaborazione bilaterale. Le parti hanno anche parlato della protezione delle infrastrutture energetiche. "Ci stiamo preparando il più possibile per l'inverno e i possibili attacchi missilistici della Russia contro gli impianti di generazione e distribuzione dell'energia. Apprezziamo molto il sostegno e l'assistenza militare degli Stati Uniti", ha aggiunto Shmyhal. (Kiu)