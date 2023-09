Russia: viceministro Sport, nostri atleti ammessi a competizioni internazionali in 26 su 39 sport olimpici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti russi hanno ottenuto di poter partecipare alle competizioni internazionali in 26 su 39 sport olimpici. Lo ha reso noto il viceministro dello Sport, Aleksej Morozov, parlando in una riunione governativa. Il 28 marzo scorso il Comitato olimpico internazionale ha consentito agli atleti russi e bielorussi di partecipare a competizioni internazionali sotto bandiera neutrale e solo a coloro che non hanno espresso pubblicamente sostegno all'operazione militare speciale in Ucraina. (Rum)