- Si terrà nel Centro congressi del Lingotto di Torino dal 14 al 17 settembre il Congresso nazionale della Società Italiana di Neuroscienze. L'evento riunirà 700 studiosi di livello internazionale. Il congresso, giunto alla 20esima edizione, si svolgerà grazie alla collaborazione con l'Università di Torino. Durante l'evento si discuterà in particolare delle cause e le terapie delle malattie del motoneurone come la Sclerosi Laterale Amiotrofica, che colpisce gli adulti, e l'Atrofia Muscolare Spinale, che colpisce i bambini. Ci si occuperà inoltre dei meccanismi della genesi e della trasmissione del dolore, dei disordini dell'appetito, della plasticità del cervello adulto e delle demenze e delle malattie del neurosviluppo come l'autismo.(Rpi)