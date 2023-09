Libia: l'Egitto lancia appello a promulgazione leggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha lanciato un appello affinché in Libia siano formalmente promulgate quanto prima leggi elettorali e ha confermato il proprio sostegno all’unificazione del Paese e agli sforzi del Comitato militare congiunto 5+5 (formato da alti ufficiali dell’est e dell’ovest). Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nel suo intervento di oggi all’incontro tra i capi della diplomazia dei Paesi membri della Lega araba, al Cairo. Secondo Shoukry, infatti, è necessario che in Libia siano promulgate le leggi elettorali, al fine di indire, al più presto possibile, le elezioni legislative e presidenziali. Il ministro egiziano ha quindi sottolineato l’esigenza che mercenari e combattenti stranieri abbandonino il territorio libico, auspicando l’unificazione delle istituzioni militari e di sicurezza nel Paese nordafricano, sotto un unico governo in grado di guidare l'intero Paese. (Cae)