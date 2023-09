Milano: Granellli, da polizia locale due arresti in 24 ore, ma governo non lasci sole le città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo e una donna arrestate nelle ultime 24 ore dalla Polizia Locale, nucleo tutela trasporto pubblico, quegli agenti che pattugliano bus, tram e metropolitane per portare sicurezza insieme alla Polizia di Stato e alla security di ATM. Lo annuncia dal suo profilo social l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. La donna, spiega Granelli, ieri aveva tentato di rubare una borsetta in Cairoli, mentre l'uomo, con diversi precedenti, questa mattina in viale Monte Ceneri aveva dato in escandescenza e poi aggredito un barista. "Abbiamo chiesto al Governo di rafforzare la presenza e azione di Polizia e Carabinieri, e come Comune, stiamo assumendo nuovi agenti e ufficiali della Polizia Locale e così cerchiamo di aumentare i servizi in strada", sottolinea l'assessore rimarcando che "questi e altri arresti sono il segno di un cambiamento che stiamo facendo. Noi andiamo avanti così, e chiediamo al Governo e al sistema Giustizia che ci aiuti affinché queste persone arrestate siano messe nelle condizioni di non delinquere, di cambiare, soprattutto se giovani". "Il Governo non lasci sole le città. E grazie alle donne e uomini della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine che ogni giorno e notte lavorano nelle nostre strade". (Rem)