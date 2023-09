Milano: De Corato, una vergogna che Comune neghi posti per disabili in corso Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Recentemente ho incontrato l'Associazione Ascobaires, che raggruppa i commercianti dell'asse commerciale più sviluppata in città, ovvero quella di corso Buenos Aires, i quali mi hanno informato di aver richiesto al Comune di Milano la possibilità di creare alcuni parcheggi per loro clienti, portatori di handicap. Da Palazzo Marino, però, hanno risposto 'picche' dando spiegazioni assurde e inspiegabili". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, riferendo della bocciatura del Comune alla richiesta dei commercianti di Ascobaires di alcuni posti sul corso Buenos Aires per persone disabili. "Gli stessi dei negozi che vanno da Porta Venezia fino a piazzale Loreto - prosegue - mi hanno fatto presente che la gran parte delle volte, gli ascensori che portano da sotto il metrò in superficie, sono guasti o malfunzionanti. Sempre da Palazzo Marino è stata bocciata, ulteriormente, l'ulteriore richiesta di due posti auto, uno davanti alla Farmacia aperta 24 ore su 24, fronte Teatro Puccini, e l'altro davanti gli studi medici d'urgenza". "Ma è possibile che Sala e tutto il Centrosinistra, oltre a penalizzare i milanesi, non tutelano nemmeno il mondo della disabilità facendo loro percorrere centinaia di metri a piedi? È un vergnogna.", conclude De Corato.(Com)