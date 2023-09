Russia-India: Lavrov incontra omologo Jaishankar, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha discusso della cooperazione bilaterale con il suo omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar. A renderlo noto è il ministero degli Esteri russo, precisando che l'incontro si è svolto a margine dell'Est Asia Summit (Eas) a Giacarta, in Indonesia. "I ministri hanno scambiato opinioni sulle questioni più urgenti delle relazioni bilaterali e sulle questioni internazionali. Lavrov e Jaishankar hanno discusso le misure pratiche per l'ulteriore sviluppo della cooperazione commerciale, economica ed energetica, nel settore dei trasporti e dell'interazione finanziaria", afferma il rapporto pubblicato sul sito web del ministero degli Esteri di Mosca. E' stato aggiunto che i ministri hanno confermato il desiderio reciproco di approfondire la cooperazione presso le organizzazioni come Onu, Sco, Brics e G20.(Rum)