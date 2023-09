Slovenia: Eurostat, a luglio -16,3 per cento di commercio al dettaglio su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio il volume del commercio al dettaglio in Slovenia su base annua è stato inferiore del 16,3 per cento rispetto all'anno scorso. Il Paese ha registrato il più grande calo tra gli Stati membri dell'Unione europea, secondo quanto riporta l'Istituto statistico europeo Eurostat. Nel confronto mensile con il mese di giugno di quest'anno invece la Slovenia ha registrato un calo del commercio al dettaglio dello 0,5 per cento. Su base annua il volume del commercio è diminuito dell'1,0 per cento nei Paesi dell'eurozona e dell'1,2 per cento nell'Ue, mentre su base mensile rispettivamente dello 0,2 e dello 0,3 per cento. (Seb)