Minori: Garante su contrasto a criminalità, inasprire sistema penale non serve

- Mi preme sottolineare che a proposito di criminalità minorile non si può avere soltanto un approccio di tipo repressivo: “il ragazzo che sbaglia va certamente punito, ma questo non basta”. Ad affermarlo è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, che ha scritto una nota al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia di un Consiglio dei ministri dal quale sono attese decisioni anche in tema di minorenni autori di reato. “La criminalità minorile – spiega – rappresenta un problema serio che va affrontato in modo deciso e con strumenti adeguati, ma quando parliamo di minorenni che commettono un reato occorre sempre partire da alcuni punti fermi, che a mio parere sono irrinunciabili. Da un lato, infatti, si deve prevenire la commissione dei reati, dall’altro vanno valorizzati, quali finalità principali del sistema, il recupero del minorenne e l’attenzione alla vittima”. “Il primo punto fermo – dice Garlatti sintetizzando i contenuti della nota – è che abbassare l’età imputabile non serve. Già oggi il minorenne che ha meno di 14 anni e commette reato può essere convocato davanti a un giudice. Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, può essere destinatario di interventi di sostegno che includano anche la sua famiglia. Nei casi più gravi anche il minore di 14 anni può essere destinatario di misure di sicurezza basate sulla sua pericolosità sociale. Le misure di sicurezza possono essere eseguite nella forma del collocamento in comunità, della permanenza in casa o di prescrizioni specifiche da parte del magistrato, che ad esempio possono consistere anche nel divieto di frequentare alcuni luoghi. Tra l’altro, nei paesi nei quali l’età imputabile è più bassa non mi risulta che le cose vadano meglio”. (segue) (Rin)