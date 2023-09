Turismo: Angelucci (Pd), pianificare e coordinare offerta a Roma in vista di grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pianificare e coordinare l'offerta turistica della Capitale, anche in vista dei grandi eventi a iniziare dal Giubileo fino a quelli sportivi di interesse internazionale come la Ryder's Cup. Si è tenuto questa mattina in Campidoglio un incontro promosso dal presidente della commissione Turismo, moda e relazioni internazionali di Roma Capitale, Mariano Angelucci, dal titolo "Turismo e Grandi Eventi. Un'occasione unica per pianificare e sviluppare il territorio" a cui hanno partecipato esperti e protagonisti del settore turistico. È quanto si legge in una nota. "È stato un incontro prezioso con i massimi protagonisti del settore per fare il punto sul momento di grazia che la città di Roma sta vivendo e vivrà. È un periodo storico peculiare, denso di eventi irripetibili a grande respiro socioeconomico e culturale. Dal Giubileo, quasi alle porte, alla candidatura della Capitale a Expo 2030, ma anche di prestigiosi, come la 44esima edizione della Ryder's Cup di golf che, per la prima volta nella sua storia, l'Italia, e in particolare Roma, avranno l'onore di ospitare nei prossimi mesi", dichiara Angelucci. (segue) (Com)