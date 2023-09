Turismo: Angelucci (Pd), pianificare e coordinare offerta a Roma in vista di grandi eventi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto tra turismo e grandi eventi è oggetto di dibattito", afferma Angelucci. "Ciò che può fare la differenza - aggiunge - da un punto di vista normativo e operativo, è interpretare l'azione di programmazione degli eventi non come momenti o periodi spot, bensì come punto centrale di un percorso più ampio, che è iniziato prima e che proseguirà poi. In questo sforzo entra certamente in gioco sia il turismo, che riceve il traino dal Grande evento, sia lo stesso sviluppo del territorio, anche in termini occupazionali. Tutto dipende dalla lungimiranza della governance politica complessiva. Occorrono obiettivi chiari, ben definiti e concretamente realizzabili, orientati allo sviluppo della città e nell'ottica dell'interesse generale" conclude Angelucci. (Com)