Abruzzo: Psr, approvata la graduatoria per 2,5 milioni di euro per sviluppo aree rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Abruzzo, in particolare l'Assessorato all'Agricoltura, ha stanziato fondi per oltre 2,5 milioni di euro per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali: i contributi rientrano nell'ambito del bando relativo all'intervento 7.4.1 denominato "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale" del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014/2022, che definisce criteri e procedure per realizzare azioni strategiche mirate al potenziamento dei servizi di base alla popolazione. È stata pubblicata oggi la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, che verranno realizzati da enti pubblici, fondazioni e associazioni abruzzesi. "L'approvazione della graduatoria – dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - rappresenta un passaggio fondamentale verso l'attuazione di quelle azioni previste nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale, tese a realizzare o potenziare le infrastrutture della nostra regione per migliorare la qualità della vita e promuovere l'inclusione sociale nelle comunità coinvolte. In particolare – continua il vice presidente - l'obiettivo è quello di sopperire alla mancanza di servizi basilari per le comunità, quali servizi socioassistenziali e di cura, spazi ricreativi e culturali, luoghi di incontro e scambio per la collettività, infrastrutture che favoriscano il benessere sociale, psicofisico e la crescita culturale. Grazie ai progetti che verranno realizzati – conclude Imprudente – potremo contribuire a rendere più attraenti i territori per la popolazione ed i turisti, attraverso l'erogazione di servizi che favoriscano, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle aree rurali". (Gru)