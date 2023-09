Sanità: Gemelli, firmato accordo per sviluppo progetti di ricerca, formazione e cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppo di progetti di partnership nei settori della ricerca, della cura e della formazione in medicina finalizzati a prestare alle persone colpite dalla malattia terapie scientificamente avanzate e umanamente condivise: sono questi i principali obiettivi dell’Accordo di collaborazione firmato oggi, presso la Segreteria di Stato della Santa Sede, dai vertici istituzionali dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Irccs, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, dell’Ospedale Gemelli Isola Tiberina e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo comunica in una nota la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Il memorandum di intesa - spiega la nota - sottoscritto alla presenza del Cardinale Pietro Parolin, si collega alle finalità previste dalla “Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa”, che fa diretto riferimento al Segretario di Stato, costituita nel 2015 con l’obiettivo di “contribuire alla più efficace gestione delle attività sanitarie di ispirazione cattolica, promuovendo il carisma dei Fondatori”. L’Accordo di Collaborazione è stato siglato dal presidente dell’Ospedale Bambino Gesù Tiziano Onesti, dal presidente della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs Carlo Fratta Pasini, dal presidente dell’Ospedale Gemelli Isola Tiberina Paolo Nusiner, e dal rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli. (segue) (Com)