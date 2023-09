Sanità: Gemelli, firmato accordo per sviluppo progetti di ricerca, formazione e cura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della sigla dell’Accordo - aggiunge la nota - il Cardinale Parolin ha manifestato “vivo apprezzamento per l’iniziativa che si inserisce perfettamente nell’ambito delle attività della Pontificia Commissione per la sanità cattolica e bene interpreta, con un approccio concreto e pragmatico, lo spirito di collaborazione tra importanti strutture sanitarie cattoliche. Accanto alle attività cliniche e di ricerca che grazie a questa collaborazione ci auguriamo possano produrre risultati per assicurare le migliori cure a tutte le persone, esprimo il mio compiacimento anche per l’obiettivo di promuovere efficaci e innovativi modelli nell’ambito della formazione universitaria a beneficio delle giovani generazioni di studenti universitari”, ha concluso Parolin. (Com)