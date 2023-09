Ciad: proteste dopo uccisione soldato ciadiano da parte di un'infermiera militare francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone hanno manifestato davanti alla base militare francese di Faya-Largeau, nel nord del Ciad, per protestare contro l'uccisione di un militare ciadiano che si era fatto curare al suo interno. Lo riferisce "Lsi". Secondo quanto riferito dal generale Ali Maide Kebir, governatore della regione ciadiana di Borkou, di cui Faya-Largeau è capoluogo, il militare di N'Djamena si era presentato alla base militare francese per ricevere una medicazione, ma in preda a disturbi psichici avrebbe afferrato all'improvviso un bisturi e ferito un'infermiera colpendola tre volte, al petto, alla testa ed al collo. Quest'ultima ha quindi afferrato la sua arma da fuoco e sparato contro l'uomo, uccidendolo. Il generale ha dichiarato di non essere a conoscenza delle motivazioni che hanno spinto l'uomo a ferire l'infermiera, aggiungendo che un'indagine congiunta è stata avviata da parte dell'esercito francese e di quello ciadiano. Le condizioni della donna militare sono stabili. Dopo aver appreso della morte del soldato ciadiano, la popolazione di Faya ha manifestato tutto il giorno davanti all'ingresso della base, tentando di entrarvi senza successo prima di andarsene al calar della sera, ha spiegato ancora il governatore. Nella base militare di Faya-Largeau, sono operativi 40 militari francesi, una guarnigione presente da 40 anni.(Res)