- L'Ucraina ha perso fino a 285 militari nella direzione di Donetsk nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo in un rapporto giornaliero. "Durante i combattimenti in questa direzione (Donetsk), il nemico ha perso fino a 285 militari, un carro armato, due veicoli da combattimento di fanteria, cinque automobili, un semovente Gvozdika e un cannone controcarro Rapira", ha detto il ministero, aggiungendo che l'Ucraina ha anche perso oltre 180 militari nella direzione sud di Donetsk. In totale l'esercito russo ha respinto ieri 11 attacchi nella direzione di Donetsk, quattro nella direzione di Zaporizhzhia e uno nella direzione di Lyman. Inoltre, l'aeronautica della Russia ha attaccato una base di addestramento di gruppi di sabotaggio di truppe ucraine, ha aggiunto il ministero, notando che l'obiettivo del bombardamento è stato raggiunto. (Rum)