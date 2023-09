Sudan: governo incoraggia compagnie aeree a riprendere le attività nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudan ha incoraggiato le compagnie aeree a riprendere i voli per il Sudan, dopo che EgyptAir è diventato il primo volo commerciale ad entrare o lasciare il Sudan dallo scoppio del conflitto, lo scorso 15 aprile. “Questo è un messaggio al mondo intero sul fatto che il Sudan è sicuro e stabile. È inoltre un messaggio alle compagnie aeree internazionali affinché riprendano i loro voli per il Sudan poiché è sicuro al 100 per cento”, ha dichiarato alla stampa il governatore dello Stato del Mar Rosso, Fathallah Haj Ahmed. Il volo EgyptAir ha trasportato più di 100 passeggeri dalla capitale egiziana, Il Cairo, alla città di Port Sudan, nel Sudan orientale, ed è tornato in Egitto nel pomeriggio di ieri. Il console generale egiziano in Sudan, Sameh Farouq, ha affermato che Egypt Air opererà un volo di andata e ritorno settimanale tra l'Egitto e il Sudan. Il Sudan ha chiuso il suo spazio aereo nell’aprile di quest’anno, dopo che una lotta per il potere tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf) è sfociata in un conflitto armato. Lo scorso 15 agosto l’Autorità per l’aviazione civile del Sudan ha annunciato di aver riaperto lo spazio aereo nella parte orientale del Paese. (Res)