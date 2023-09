Austria: la casa natale di Hitler diventerà un commissariato di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa natale di Adolf Hitler, a Braunau am Inn in Austria, diventerà un commissariato di polizia dal 2025. È la decisione assunta dal governo austriaco dopo anni di dibattito. Nel 2016, la discussione portò a istituire un'apposita commissione competente a suggerire una gestione storicamente corretta dell'edificio. Lo stabile appartiene allo Stato austriaco, che lo espropriò al fine di impedire che divenisse un luogo di pellegrinaggio per i neonazisti. Ora, la trasformazione della casa dove Hitler nacque ha riacceso le polemiche. Nel 1939, il Fuehrer auspicò che l'edificio venisse destinato a “uso amministrativo”. Pertanto, i critici vedono nella scelta del governo austriaco la realizzazione di questo desiderio del dittatore nazista. Il ministero dell'Interno di Vienna ha ribattuto comunicando che l'appartamento di Monaco di Baviera dove Hitler visse “ospita dal 1949 diversi uffici di polizia”. (Geb)