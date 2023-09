Turchia: l’Italia e le Dolomiti protagoniste della “Kultur Yolu” di Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, ha inaugurato al Cermodern di Ankara – principale area espositiva della capitale turca - con il vice ministro agli Esteri turco, Mehmet Kemal Bozay, la mostra “Dove una volta c’era il mare. Arte contemporanea delle Dolomiti” aperta al pubblico fino al primo ottobre, alla presenza di numerosi ospiti istituzionali e della società civile. Un’iniziativa, riferisce un comunicato stampa pubblicato oggi all'ambasciata d'Italia in Turchia, organizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana in collaborazione con il Sudtiroler Kunstlerbund, associazione che riunisce oltre quattrocento artisti altoatesini. Alla serata hanno preso parte il presidente dell’Associazione nata nel 1946, Alexander Zoggeler, la curatrice Lisa Trockner, i dieci artisti esposti e vari partner culturali locali, oltre a numerosi membri della comunità diplomatica e della società civile. La mostra, come ricordato dall’ambasciatore Marrapodi, si inserisce nel quadro della manifestazione Kultur Yolu, principale iniziativa culturale promossa per il secondo anno consecutivo dal ministero della Cultura turco, con l’Italia in prima fila per numero di eventi realizzati. La Mostra si propone di rappresentare attraverso trenta opere dei dieci artisti altoatesini (alcuni già coinvolti in iniziative in Turchia in passato) l’estrema dinamicità dell’arte contemporanea italiana. (Com)