Turchia: Sardone (Lega), Ue succube e sotto ricatto di Erdogan, no a Turchia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea continua a mostrarsi “succube” della Turchia di Erdogan. Lo ha detto l'eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, in una nota stampa. "Oggi e domani il commissario europeo per l'allargamento, Oliver Varhelyi, visita Ankara per discutere delle relazioni bilaterali e della cooperazione con la Turchia. Durante l'incontro il commissario Varhelyi firmerà un contratto da 781 milioni di euro che prevede l'erogazione di fondi Ue 'per una rete di sicurezza sociale per i rifugiati più vulnerabili', come parte dei 3 miliardi di euro aggiuntivi promessi dall'Ue per continuare a sostenere i migranti nel Paese. L'Unione europea continua in questo modo a mostrarsi succube e sotto ricatto di Erdogan", afferma Sardone. "Continuiamo a regalare soldi dei contribuenti europei per l'immigrazione, tema su cui il presidente turco fa poco o nulla: anzi, tiene sotto scacco l'Europa", osserva l'eurodeputata della Lega. (segue) (Beb)