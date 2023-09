Turchia: Sardone (Lega), Ue succube e sotto ricatto di Erdogan, no a Turchia in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardone sottolinea che "i migranti continuano a partire dalle coste turche e purtroppo ci sono anche tragedie in mare come nel caso del naufragio di Cutro". "Le politiche della Commissione europea continuano a essere deludenti e con una strategia confusa e poco seria", aggiunge l'eurodeputata della Lega. "Inoltre preoccupano eventuali discussioni sull'ipotesi di allargamento dell'Unione europea alla Turchia. Noi siamo totalmente contrari, da sempre, a questa eventualità: non solo c'è un evidente problema di diritti umani, ma negli ultimi anni la Turchia ha preso la strada di una progressiva islamizzazione del Paese che ha portato, per esempio, alla trasformazione di Santa Sofia in moschea. Una deriva che preoccupa e che invece non allarma minimamente la Commissione e le istituzioni europee che anzi, da sempre, sembrano piuttosto inclini a sostenere le prerogative delle comunità musulmane, a partire dal sostegno del velo islamico. La Turchia non è e non potrà mai essere Europa, dobbiamo essere chiari e difendere i nostri valori e la nostra identità", conclude Sardone nella nota. (Beb)