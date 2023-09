Ue: Commissione propone misure per coordinamento digitale sistemi sicurezza sociale europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto misure concrete per digitalizzare ulteriormente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa tramite una comunicazione dedicata. La comunicazione prevede azioni volte a rendere più rapido e semplice l'accesso ai servizi di sicurezza sociale a livello transfrontaliero, utilizzando appieno gli strumenti digitali e riducendo gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. "Nonostante le precedenti iniziative per migliorare il flusso transfrontaliero di informazioni sulla sicurezza sociale, le istituzioni nazionali, i fornitori di assistenza sanitaria e gli ispettorati del lavoro incontrano ancora difficoltà nell'accesso e nella condivisione dei dati, a causa dell'insufficiente interoperabilità tra i sistemi nazionali", afferma l'esecutivo Ue i una nota. Nella comunicazione, la Commissione invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione a livello nazionale dello Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Eessi) in modo che sia pienamente operativo entro la fine del 2024 in tutta Europa. "L'Eessi digitalizza gli scambi tra le istituzioni nazionali di sicurezza sociale, per abbandonare le procedure cartacee, lunghe e macchinose, fornisce un maggior numero di procedure di coordinamento della sicurezza sociale completamente online, per rendere ancora più facile per le persone trasferirsi e lavorare all'estero e garantire loro un rapido accesso alle prestazioni di cui hanno diritto", si legge nella nota dell'esecutivo Ue. (segue) (Beb)