Ue: Commissione propone misure per coordinamento digitale sistemi sicurezza sociale europei (2)

- Gli Stati membri possono basarsi sul regolamento sul portale unico digitale, che prevede la consegna completamente online di alcune importanti procedure amministrative a cittadini e imprese entro il 12 dicembre 2023. La comunicazione chiede inoltre agli Stati membri di impegnarsi a fondo nelle attività pilota dell'Esspass (European social security pass), che studiano come semplificare l'emissione e la verifica dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini a livello transfrontaliero, nonché a lavorare per l'introduzione dei portafogli dell'identità digitale dell'Ue (Eudi), che consentiranno ai cittadini dell'Ue di portare con sé versioni digitali di documenti di diritto, come la tessera europea di assicurazione malattia (Team), facilitando la verifica immediata di tali documenti da parte delle istituzioni di sicurezza sociale, degli ispettorati del lavoro e dei fornitori di assistenza sanitaria. La Commissione sosterrà gli Stati membri dell'Ue nell'attuazione di queste azioni fornendo assistenza tecnica, anche attraverso lo strumento di supporto tecnico, e mettendo a disposizione i finanziamenti dell'Ue, ad esempio attraverso il programma Europa digitale, InvestEu, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus. (segue) (Beb)